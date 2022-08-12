Си Цзиньпин в телефонном разговоре предупредил Байдена о вероятности полномасштабной войны
Глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Джо Байденом.
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
В разговоре, как несложно догадаться, основной темой стало очередное обострение кризиса вокруг острова Тайвань.
Си Цзиньпин в очередной раз высказал позицию Китая в отношении Тайваня и предупредил Байдена о последствиях визита мировых политиков в Тайбэй.
Как пишет The Wall Street Journal, Пекин опасается эффекта "домино", при котором мировые политики начнут один за одним летать на Тайвань.
В этом случае, предупредил Си Цзиньпин, наступает риск полномасштабного военного конфликта.
Опубликовано: Николай Скира
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