В Мексике восемь человек погибли в результате вспышки насилия в Сьюдад-Хуаресе

Восемь человек были убиты в четверг (11 августа) в Сьюдад-Хуаресе, крупном городе Мексики на границе с Соединенными Штатами, в результате вспышки насилия, сообщили власти и свидетели.

Два человека погибли во время беспорядков в городской тюрьме, сообщила прокуратура штата Чиуауа. Еще четыре человека в ходе этого мятежа получили ранения.

Ответственность за вспышку насилия в городе местные СМИ приписывают картелю Синалоа бывшего наркобарона Хоакина « Чапо » Гусмана, который отбывает пожизненное заключение в Соединенных Штатах.

Сообщается также, что две женщины погибли в результате нападения на продуктовый магазин, в результате чего одна была ранена. Магазин и два подсобных помещения были подожжены.

Наконец, вечером вооруженные люди убили четырех сотрудников местной радиостанции, которые проводили рекламную акцию перед пиццерией и были опознаны приехавшим на место коллегой.

«Я глубоко сожалею о гибели людей в результате этого зверского события против Сьюдад-Хуареса», — написал в Твиттере губернатор штата Чиуауа Мару Кампос, указав, что федеральные власти и власти штата развернули операцию в городе с населением 1,5 миллиона человек для восстановления порядка.