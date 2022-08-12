В Мексике восемь человек погибли в результате вспышки насилия в Сьюдад-Хуаресе
Восемь человек были убиты в четверг (11 августа) в Сьюдад-Хуаресе, крупном городе Мексики на границе с Соединенными Штатами, в результате вспышки насилия, сообщили власти и свидетели.
Два человека погибли во время беспорядков в городской тюрьме, сообщила прокуратура штата Чиуауа. Еще четыре человека в ходе этого мятежа получили ранения.
Ответственность за вспышку насилия в городе местные СМИ приписывают картелю Синалоа бывшего наркобарона Хоакина « Чапо » Гусмана, который отбывает пожизненное заключение в Соединенных Штатах.
Сообщается также, что две женщины погибли в результате нападения на продуктовый магазин, в результате чего одна была ранена. Магазин и два подсобных помещения были подожжены.
Наконец, вечером вооруженные люди убили четырех сотрудников местной радиостанции, которые проводили рекламную акцию перед пиццерией и были опознаны приехавшим на место коллегой.
«Я глубоко сожалею о гибели людей в результате этого зверского события против Сьюдад-Хуареса», — написал в Твиттере губернатор штата Чиуауа Мару Кампос, указав, что федеральные власти и власти штата развернули операцию в городе с населением 1,5 миллиона человек для восстановления порядка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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