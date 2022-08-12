В Париже вновь изнасилование молодой женщины, преступник - африканец на свободе

Инцидент произошел в четверг, 11 августа, возле станции метро «Рейи-Дидро». Полицейское расследование продолжается.

25-летняя женщина была изнасилована в четверг, 11 августа, в Париже, сообщил Le Figaro источник, знакомый с ситуацией. События произошли вскоре после 3 часов ночи возле улицы Эрар.

Потерпевшая объяснила полиции, что его насильно затащил в тупик мужчина африканской внешности, когда она была совсем рядом со станцией метро «Рейи-Дидро». Нападавший изнасиловал ее, прежде чем сбежать.

Потрясенная случившимся, потерпевшая не смогла указать точное место преступления полиции. Молодую женщину доставили в больницу Сент-Антуан. Следствие было поручено 2-му округу судебной полиции.

Согласно исследованию Национальной обсерватории правонарушений и уголовного реагирования (ONDRP), опубликованному в 2016 году, 12% изнасилований, совершенных в Париже, происходят на улице (по сравнению с 57% в жилых районах), а 73% — ночью.

Ранее сообщалось, что бездомный мигрант из Алжира, изнасиловал американскую туристку в общественном туалете в Париже.