В Париже вновь изнасилование молодой женщины, преступник - африканец на свободе
Инцидент произошел в четверг, 11 августа, возле станции метро «Рейи-Дидро». Полицейское расследование продолжается.
25-летняя женщина была изнасилована в четверг, 11 августа, в Париже, сообщил Le Figaro источник, знакомый с ситуацией. События произошли вскоре после 3 часов ночи возле улицы Эрар.
Потерпевшая объяснила полиции, что его насильно затащил в тупик мужчина африканской внешности, когда она была совсем рядом со станцией метро «Рейи-Дидро». Нападавший изнасиловал ее, прежде чем сбежать.
Потрясенная случившимся, потерпевшая не смогла указать точное место преступления полиции. Молодую женщину доставили в больницу Сент-Антуан. Следствие было поручено 2-му округу судебной полиции.
Согласно исследованию Национальной обсерватории правонарушений и уголовного реагирования (ONDRP), опубликованному в 2016 году, 12% изнасилований, совершенных в Париже, происходят на улице (по сравнению с 57% в жилых районах), а 73% — ночью.
Ранее сообщалось, что бездомный мигрант из Алжира, изнасиловал американскую туристку в общественном туалете в Париже.
Опубликовано: Тарас Медведев
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