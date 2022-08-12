Си Цзиньпин пригрозил Байдену началом полномасштабной войны
В разговоре между Си Цзиньпином и Байденом глава Китая пригрозил началом новой войны.
Главы Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки Си Цзиньпин и Джо Байден вновь провели телефонный переговоры.
Основной темой диалога глав государств стал кризис, который развился вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Си Цзиньпин считает, что визит американского политика может повлечь за собой череду поездок мировых политиков на остров.
В таком случае, предупредил Байдена Си Цзиньпин, может начаться полномасштабный военный конфликт.
Опубликовано: Николай Скира
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