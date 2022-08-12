Пьяный украинский солдат устроил стрельбу в одном из кафе Харькова

В Харькове пьяный мужчина с оружием начал стрельбу в одном из местных кафе.

В Харькове пьяный военнослужащий или боец территориальной обороны с оружием в руках угрожал мирным жителям.

В социальной сети Телеграм появились видео, как пьяный мужчина в бронежилете и с автоматом Калашникова угрожает людям.

Очевидцы сообщают, что стрелок зашел в заведение с сигаретой, а после того, как ему сделали замечание, начал угрожать людям.

Стоит отметить, что такое происшествие стало результатом бесконтрольной раздачи оружия, которую произвели власти Украины в начале конфликта.

Опубликовано: Николай Скира

 

 




 

 

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