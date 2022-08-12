ТАСС: Школы Киева полностью от использования русского языка

В Киевских школах приняли решение исключить из программы обучения русский язык.

Русский язык будет полностью исключен программы обучения во всех школах украинской столицы - города Киева.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление Telegram-канале ресурса "Клименко тайм".

Теперь в школах города никакие предметы не будут преподаватья на русском языке.

"Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы "не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно", - пишет ТАСС.