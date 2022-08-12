ТАСС: Школы Киева полностью от использования русского языка
В Киевских школах приняли решение исключить из программы обучения русский язык.
Русский язык будет полностью исключен программы обучения во всех школах украинской столицы - города Киева.
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление Telegram-канале ресурса "Клименко тайм".
Теперь в школах города никакие предметы не будут преподаватья на русском языке.
"Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы "не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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