Международный республиканский институт США (International Republican Institute) провел опрос среди жителей Украины, согласно которому 70% по-прежнему поддерживают вступление страны в НАТО.

Данные института показывают, что большинство жителей Украины поддержали бы вступление страны в НАТО, если бы состоялся соответствующий референдум. При этом, речь идет о настоящем времени, а не о перспективах.

Согласно опросам International Republican Institute, за немедленное присоединение к НАТО проголосовало бы 72% респондентов, против — 7%, остальные 16% не определились с ответом. В институте отметили, что поддержка украинцев вступления страны в альянс увеличилась на 14% по сравнению с опросом в мае.

Опрос Международного республиканского института США проводился с 27 по 28 июня 2022 года, в нем приняли участие более 2 000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко заявил, что Североатлантический альянс НАТО «с удовольствием готов воевать на стороне Украины против России, но только без личного участия».

По мнению Кириенко, политическое руководство Украины быстро отдаст страну, территорию и людей в использование, чтобы «их руками выстроить фундаментальное противостояние России с западным обществом».