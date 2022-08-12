Кампания Don't Pay UK в Британии собрала более 100 тыс. сторонников, которые не будут платить за свет

С октября все большее число британцев отказывается платить за свет в знак протеста на действия правительства.

Именно правительство виновато в произошедшем повышении цен на топливо и электроэнергию, утверждают организаторы кампании Don't Pay UK.

В Великобритании это протестное движение обрело уже более 100 тысяч сторонников и стало серьезной силой, перед неокрепшим правительством Джонсона, который подал в отставку.

Участники кампании угрожают властям, что перестанут платить за энергию с октября, если правительство не решит вопрос роста цен.

Известно, что стоимость электричества во многих странах Европы выросла в два три раза, а стоимость отопления для домохозяйства из четырех человек к осени достигнет 1000 евро в месяц.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

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