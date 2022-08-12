Washington Post: в США не видят признаков наступления ВСУ на Хернсон
Авторитетная газета Washington Post сообщила, что на линии фронта в Херсонской области отсутствуют признаки подготовки контрнаступления ВСУ на станицу региона.
При этом западная разведка и военные аналитики в течение нескольких недель предсказывали активные наступательные действия украинской армии на юго-восточном направлении. Однако до сих пор нет ни контрнаступления, ни каки-то подготовительных действий со стороны ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна имеет все меньше времени для достижения заявленной цели к концу года. В свою очередь, многие украинские чиновники и военные отмечали, что «ситуация создает перспективу мучительного и долгого тупика».
Кроме того, ни одно официальное лицо Украины не называло каких-либо конкретных сроков ширового наступления, однако без умолку просят западных партнеров «поделиться» оружием. В Службе безопасности Украины (СБУ) и вовсе открыто говорят, что ВСУ не имеет никакой возможности начать полномасштабные контрнаступательные боевые действия.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подляг подтвердил, что ни о каком контрнаступлении без западного вооружения речи идти не может. Тем не менее, он не отрицает сообщения, которые являются частью информационно-психологической компании ВСУ против России.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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