Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал администрацию нынешнего американского Джо Байдена прекратить любые переговоры с Ираном.

Призывы Болтона связаны с раскрытием обвинительного заключения по предполагаемому заговору с целью убить экс-советника Трампа. Он отметил, что мишенью заговора может стать не только он, но и другие приближенные к администрации президента США.

Джон Болтон заявил, что американцам важно понять, что он не единственный, его хотят убить и преследует. При этом речь идет не только о бывших госслужащих, но и «обычных гражданах», которые так или иначе приближены к правительству США.

Ранее Министерство юстиций США раскрыло обвинение против члена Корпуса стражей исламской революции Ирана. Они описывают заговор с целью убийства экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Целью убийства называется смерть высшего военного генерала Ирана Касема Сулеймани.

При этом документы были рассекречены после того, как администрация президента США Джо Байдена завершила переговоры с Ираном в Вене. Потенциально переговоры признаны возродить Совместный план действий от 2015 года, известный как «ядерная сделка с Ираном».

США вышли из соглашения в 2018 году при администрации экс-президента Дональда Трампа, однако сегодня пытаются реанимировать сделку. В связи с этим раскрываются все новые подробности заговоров правительственных чиновников США с целью убийства причастных к американским действиям против Ирана.

Джон Болтон призвал остановить ядерные переговоры между США и Ираном. Он добавил, что для него возвращение к соглашению — огромная стратегическая ошибка для США, так как они не добьются мира и безопасности на Ближнем Востоке, однако при этом пойдут на серьезные уступки режиму Тегерана.