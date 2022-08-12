Герхард Шредер за пятилетку получил на свой офис из казны более 3 млн евро
На какие привилегии могут рассчитывать экс-канцлеры в Германии разобрались корреспонденты немецкого агентства печати.
Скандал с судебным требованием экс-канцлера Шредера вернуть свой офис в Бундестаге набирает обороты в ФРГ.
Напомним, что адвокаты Шредера подали от его имени иск в суд на Бундестаг, с требованием вернуть офис политика и частичное финансирование затрат на него.
Согласно Закона о членах парламента бывшие депутаты могут иметь право на получение до 65 процентов членского вознаграждения в зависимости от продолжительности работы. Требования, вытекающие из членства в федеральном правительстве, регулируются Законом о федеральных министрах. Размер этой пенсии зависит от трудового стажа. По данным Ассоциации налогоплательщиков, пенсия члена правительства может достигать до 12 000 евро.
Все бывшие канцлеры и бывшие федеральные президенты фактически имеют право на должность. Управление офисом, должности спикеров, машинисток и водителей при этом финансируются из бюджета. Офисы раньше предоставлялись пожизненно и могли существовать десятилетиями.
Ангела Меркель (ХДС, срок полномочий: с 2005 по 2021 год), например, получает ежемесячную пенсию в размере около 15 000 евро в соответствии с расчетами ассоциации налогоплательщиков. Когда несколько месяцев назад бывший канцлер переехала в свой новый офис, ей выделили девять сотрудников с зарплатой до 10 000 евро.
Для офиса Герхарда Шредера (с 1998 по 2005 год) в прошлом году расходы на персонал составили около 407 000 евро из государственной казны; по данным федерального правительства, с 2016 года они составили более трех миллионов евро.
Бюджетный комитет Бундестага в 2019 году решил, что у бывших канцлеров должно быть только пять сотрудников. Нормы, правда, применимы лишь к действующему канцлеру Олафу Шольцу и его последователям.
Опубликовано: Тарас Медведев
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