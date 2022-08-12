Тайваньские лидеры ЛГБТ отменили WorldPride, когда их попросили убрать название острова

Тайваньские лидеры ЛГБТ в пятницу (12 августа) отменили международный митинг после того, как мировые организаторы попросили их убрать название острова из названия мероприятия.

WorldPride Taiwan 2025 объявил об отмене, сославшись на просьбу неправительственной организации InterPride, защищающей права ЛГБТ, переименовать мероприятие в « WorldPride Kaohsiung » в честь города на юге острова, где пройдет мероприятие.

Правительство Тайваня выразило сожаление по поводу политического вмешательства в мероприятие, первое в своем роде в Азии, целью которого было продвижение разнообразия и равенства в регионе.

«Тайвань глубоко сожалеет о том, что InterPride по политическим соображениям в одностороннем порядке отверг консенсус, достигнутый двумя сторонами, и разорвал отношения сотрудничества и доверия», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Тайваня, опубликованном в пятницу.

«Решение является неуважением к правам Тайваня и его усердным усилиям», - заявили там же.

Тайвань, который в прошлом году выиграл право на организацию WorldPride 2025, мероприятия, сочетающего марши и культурные мероприятия, находится в авангарде защиты прав ЛГБТ в Азии благодаря легализации однополых браков в 2019 году. Тайваньский комитет WorldPride заявил, что принял решение «в интересах тайваньского сообщества ЛГБТИК+», и заявил, что его члены уйдут со своих постов.