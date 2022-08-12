Галкин продемонстрировал виллу изнутри, в которой живёт с семьёй в Юрмале, в соцсетях

Юморист Максим Галкин выложил в сеть видео, на котором показал, что представляет собой особняк в Юрмале, где остановилось звёздное семейство.

Популярный российский юморист и ведущий телевидения Максим Галкин разместил видеоролик виллы в Юрмале в своих социальных сетях, где проживает со своей законной супругой, исполнительницей певицей Аллой Пугачевой и наследниками, Лизой и Гарри.

Артист продемонстрировал один из интерьеров дома.

Галкин поделился кадрами, снятыми внутри особняка. Пародист не задавался целью проводить полноценную экскурсию по жилой площади, но, просматривая ролик, видны высокие потолки, панорамные окна виллы, живые цветы в горшках.

Видно, что когда производилось строительство и отделка виллы было использовано много дерева. Кроме этого, в кадре "засветилась" терраса, по которой жильцы переходят в другую часть роскошного дома.

Супруг Аллы Борисовны продемонстрировал на видео гигантский деревянный шкаф, что стоит при входе. Оказалось, там прячутся наследники знаменитой четы со своей подругой.

Артист приотворил дверь шкафа, спросив, живут ли девочки и мальчик теперь здесь. В ответ послышался детский смех.

Ранее сообщалось, что юморист ездил на концерты в Литву, а жена с детьми оставались в Латвии.