Yahoo News: сельское хозяйство Европы не справляется с экстремальной засухой

В результате аномальной жары из-за изменения климата в Европе продолжают высыхать реки и страдать люди, а фермеры на всем континенте предупреждают о потерях миллионов тонн урожая.

На юго-западе Франции из-за отсутствия дождей буквально пересыхают богатейшие виноградники. Как говорят землевладельцы — почва твердая, почти как цемент. Снижение урожая прогнозируется на уровне 30%, однако фермеры говорят, что это очень предварительная и неточная оценка, так как пока неизвестно, сколько продлиться жара.

Северная Италия пострадала еще сильнее: там было мало снега зимой и еще меньше весенних дождей, после чего начались экстремальные летние температуры, испарившие остатки влаги. В некоторых местах буквально пересохли русла реки, которые представляют собой ручейки.

В Испании проблему неоднократно поднимали на уровне Министерства сельского хозяйства. Глава ведомства Луис Планас предупреждал еще на прошлой неделе, что урожай оливок будет значительно меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, производство зерна сократиться минимум на 25%.

Эксперт по климатическим изменениям, профессор регионального географического анализа в испанском университете Аликанте Хорхе Ольсина заявил, что происходящее в Европе — еще одно свидетельство процесса глобального потепления. Профессор утверждает, что оно продолжится, так как тенденция ясна.