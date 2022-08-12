ФАН: Водонаева не стала критиковать Лободу и Барских за исполнение песен на русском языке на концерте за рубежом

Экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева отказалась осуждать известных исполнителей Макса Барских и Светлану Лободу за пение на русском языке, о чём знаменитость и написала в своём микроблоге.

Известная российская ведущая телевидения, модель, экс-участница скандально известного проекта "Дом-2" Алена Водонаева поделилась своим мнением относительно выступление исполнителей из Украины Макса Барских и Светланы Лободы, которые пели на русском языке на зарубежном корпоративе.

Лобода и Барских исполнили свои русскоязычные хиты на закрытой вечеринке у богатой пары в США по случаю дня рождения их наследника.

В своём микроблоге Водонаева написала:

Хорошо поют. На русском, так что все норм. Фанаты уже осудили Лободу и Барских за их выступления на корпоративах, где они поют песни на русском языке, так что я здесь точно душнить не буду.

Напомним, что украинские артисты вызвали волну возмущения со стороны своих соотечественников за то, что продолжают исполнять свои русскоязычные композиции.

В сети появились видео, где Барских и Лобода исполняют свои хиты на русском. Украинцы не одобрили поведение своих знаменитых земляков.

В соцсетях интернет-пользователи выразили своё негодование.

Почему так важно переходить на русский?! Не понимаю.

Интересно, что после запуска спецоперации РФ на Донбассе, оба исполнителя пообещали не записывать больше композиции на русском, а только на родном украинском.