ФАН: Водонаева не стала критиковать Лободу и Барских за исполнение песен на русском языке на концерте за рубежом
Экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева отказалась осуждать известных исполнителей Макса Барских и Светлану Лободу за пение на русском языке, о чём знаменитость и написала в своём микроблоге.
Известная российская ведущая телевидения, модель, экс-участница скандально известного проекта "Дом-2" Алена Водонаева поделилась своим мнением относительно выступление исполнителей из Украины Макса Барских и Светланы Лободы, которые пели на русском языке на зарубежном корпоративе.
Лобода и Барских исполнили свои русскоязычные хиты на закрытой вечеринке у богатой пары в США по случаю дня рождения их наследника.
В своём микроблоге Водонаева написала:
Хорошо поют. На русском, так что все норм. Фанаты уже осудили Лободу и Барских за их выступления на корпоративах, где они поют песни на русском языке, так что я здесь точно душнить не буду.
Напомним, что украинские артисты вызвали волну возмущения со стороны своих соотечественников за то, что продолжают исполнять свои русскоязычные композиции.
В сети появились видео, где Барских и Лобода исполняют свои хиты на русском. Украинцы не одобрили поведение своих знаменитых земляков.
В соцсетях интернет-пользователи выразили своё негодование.
Почему так важно переходить на русский?! Не понимаю.
Интересно, что после запуска спецоперации РФ на Донбассе, оба исполнителя пообещали не записывать больше композиции на русском, а только на родном украинском.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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