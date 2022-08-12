Генерал ССО ВСУ Кривонос попал в немилость режима из-за критики Зеленского

Отставной военный, бывший зам командира ССО ВСУ генерал-майор Кривонос, попал в немилость к киевскому режиму после интервью на радио, где он критиковал Зеленского и Минобороны.

В интервью Кривонос серьезно аргументировал провалы в военной политике правительства Зеленского, которые привели к серьезному ущербу для обороноспособности Украины. При этом он не мог сообщить в эфире сведения, которые могли представлять военную тайну.

В частности, Кривонос заявил, что Зеленский назначил главкомом ССО Виктора Хоренко по причине его личной преданности президенту.