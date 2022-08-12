Из $50 млрд запрошенных средств на гуманитарные операции ООН получила только $15 млрд
Как заявил глава агентства по чрезвычайным ситуациям ООН Лаерке на гуманитарные операции было обещано больше финансовой помощи, чем когда-либо прежде, и потребность в них уже выросла.
По словам Лаерке, согласованные ООН призывы к пожертвованиям на 2022 год для Сирии, Демократической Республики Конго, Украины и многих других стран в настоящее время составляют почти 50 миллиардов долларов.
Это финансирование детской благотворительной организации Unicef, Всемирной продовольственной программы (ВПП), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).
Однако из этой суммы было получено лишь 15 миллиардов долларов.
На фоне многомиллиардной военной помощи Украине и издержек, которые несут страны Запада из-за незаконных санкций против России, становятся понятными недоборы фондов, которые занимаются гуманитарными глобальными проблемами. Демократии сегодня не до благотворительности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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