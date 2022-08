The New York Times: Зеленский запретил украинским чиновникам общаться со СМИ

Сразу несколько авторитетных изданий сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам рассказать тактику ВСУ при разговоре со средствами массовой информации.

Украинский лидер раскритиковал болтливых чиновников, которые подробно рассказали некоторым СМИ о военной тактике ВСУ. Зеленский подчеркнул, что такие действия со стороны чиновников можно назвать «утечкой информации» и добавил, что разговоры о тактике Украины — «откровенная безответственность».

Сразу после обращения Зеленского к украинским чиновникам, мировые авторитетные издания (The Washington Post, Politico и The New York Times) заявили, что некоторые представители вертикали власти Украины отказались с ними общаться. Многие отменили в том числе и запланированные интервью.

Тем не менее, The New York Times отмечают, что высказывания Зеленского были с большего справедливыми. Украинский лидер заявил, что «чиновники, раздающие тактические комментарии, больше заинтересованы в славе, чем в победе». Он подчеркнул, что «сейчас точно не время для тщеславных и громких заявлений».

В заключение речи Владимир Зеленский добавил, что сегодня каждый чиновник должен чувствовать ответственность за свои слова, особенно, если они касаются подготовки государства к обороне или контрнаступлению. В настоящее время Зеленский запретил давать «конкретику» журналистам.