Курды репатриировали из лагеря в Сирии в Ирак 700 граждан этой страны, связанных с ИГИЛ

Курдские власти на северо-востоке Сирии передали в свою страну около 700 иракцев, связанных с джихадистской группировкой «Исламское государство» (ИГ), сообщила сирийская неправительственная организация в пятницу, 12 августа.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (OSDH), это 620 иракцев, родственников боевиков ИГ, содержащихся в лагере Аль-Холь, и 50 лидеров и боевиков из содержащихся в тюрьме Сирийских демократических сил (СДС).

Эта операция, проводимая по согласованию с иракскими властями, является четвертой в своем роде с начала года.

Лагерь Аль-Холь, находящийся под контролем курдских сил, расположен в провинции Хассаке, менее чем в 10 км от иракской границы.

По данным OSDH, около «620 человек, родственников членов ИГ, покинули лагерь Аль-Холь» в соответствии с скоординированной операцией между руководством лагеря и правительством Ирака.

Это члены 150 иракских семей: «женщины, дети и мужчины, некоторые из которых больны». Они покинули лагерь в четверг, сообщил AFP представитель курдской автономной администрации на севере Ирака.

В среду официальное иракское информационное агентство INA со ссылкой на представителя министерства по делам перемещенных лиц сообщило, что «500 семей из лагеря Аль-Холь должны быть репатриированы в этом году».

За последние месяцы сотни иракцев, связанных с ИГ, покинули переполненный лагерь Аль-Холь, в котором, по данным ООН, проживает около 56 000 человек.

Всего 3500 иракских задержанных находятся в курдских тюрьмах на северо-востоке Сирии, заявил в июне высокопоставленный иракский военный чиновник.

Находясь на переднем крае борьбы с ИГ, SDF при поддержке международной коалиции во главе с США в 2019 году разгромили группировку джихадистов в Сирии, изгнав ее из последнего оплота на востоке Сирии.

В конце 2017 года Ирак провозгласил победу над ИГИЛ, которое было изгнано со всех его опорных пунктов в стране.