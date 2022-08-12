NORAD: российский самолет-разведчик замечен около Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российские самолеты-разведчики дважды за сутки входили в опознавательную зону ПВО Аляски.

Представители NORAD подчеркнули, что самолет-разведчик не входил в суверенное воздушное пространство штата Аляска, США или Канады, а оставался «в международной воздушной зоне». Однако российский самолет находился в зоне действия противовоздушной обороны штата (ПВО).

Аналитики заявили, что фактического нарушения воздушной зоны с российской стороны не происходило. Они напомнили, что опознавательная зона ПВО — это зона, окружающая ту или иную страну, однако не входящее в ее воздушное пространство. Другими словами, иностранные военные самолеты вполне могут в ней находится.

Тем не менее, в NORAD отметили, что нарушение такой зоны чаще всего рассматривается как акт агрессии, хотя юридически для этого действительно нет никаких оснований в международном праве. Там напомнили, что США считают актом агрессии в том числе и вход в опознавательную зону ПВО Тайваня китайских истребителей.

В NORAD также отметили, что используют многоуровневую защитную сеть спутников и наземных наваров для оперативного обнаружения потенциальной опасности в воздухе. Это сделано не только для обнаружения военных самолетов других стран, но и для защиты гражданских воздушных судов.