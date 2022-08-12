Литва требует от НАТО компенсации за помощь Украине

Литва хочет, чтобы НАТО компенсировало расходы, которые Вильнюс понес из-за помощи Украине.

Вильнюс намерен добиться от НАТО компенсации за помощь, которую Литва отправляла в Украину.

В Министерстве обороны Литвы заявили, что стране необходимо восполнить запасы вооружения, которые были потрачены.

"Литва рассматривает варианты восполнения запасов оружия, которое она планирует отправить в Украину", - заявили в Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Литвы Маргириса Абукявичюса,"страна может отправить Киеву больше оружия, если НАТО согласится восполнить истощенные запасы".

С момента начала российской спецоперации Литва отправляла Киеву  автомобили, бронетранспортеры, системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы.

Опубликовано: Николай Скира

 

 




 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 