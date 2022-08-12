Трамп заявил, что чувствует себя жертвой «глубинного государства»

Уровень теорий заговора в отношении правых сил Америки был значительным с момента прихода к власти Дональда Трампа.

Рейд ФБР в поместье экс-президента в понедельник стал благодатной почвой для новых творческих заговоров: после этого федеральная полиция подбросила якобы компрометирующие материалы о визите Трампа в Мар-а-Лаго.

Сам Трамп был возмущен тем, что сотрудники ФБР не хотели, чтобы его сотрудники сопровождали их во время обыска, и намекнул, что ФБР могло что-то депонировать.

«Они хотели, чтобы их оставили в покое, без свидетелей, которые могли бы увидеть, что они делают, что взяли или, надеюсь, не подбросили».

Сценарий гражданской войны

Кристина Бобб, адвокат Трампа, говорит: «Нет уверенности в том, что что-то не было подброшено». Говоря о коробках, арестованных ФБР, сенатор-республиканец Рэнд Пол сказал: «Откуда мы знаем, что они будут честны с нами относительно того, что на самом деле находится в коробках? Как мы узнаем, что было в коробке до того, как она покинула дом, если адвокатам не разрешили все увидеть?».

Снова у Трампа появился мотив стать жертвой «глубинного государства». Сам Трамп принял фразу «глубинное государство», придуманную много лет назад президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он описывает политический класс, связанный с судами и администрацией, находящимися под влиянием Демократической партии, во главе с Хиллари Клинтон или Джо Байденом, которые решительно действуют против него.

Что на самом деле произошло?

Но что именно произошло, что привело к обыску поместья Трампа во Флориде? Когда Трамп против своей воли покинул Белый дом в январе 2021 года, он взял с собой правительственные документы и хранил их в Мар-а-Лаго. Трамп лишь частично вернул эти документы в Национальный архив. Правительство утвердило ордер на обыск, ФБР забрало правительственные документы в Мар-а-Лаго. Вот и все.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти пригрозил правительству. Если республиканцы вернут себе Палату представителей на выборах в Конгресс через три месяца, они расправятся с чиновниками Министерства юстиции, заявил Маккарти: «Генеральный прокурор Гарланд, сохраните свои дела и очистите свой календарь».

Для губернатора Флориды Рона ДеСантиса, возможного кандидата в президенты от республиканцев, этот рейд является «очередной эскалацией федеральных агентств против политических противников режима».

ДеСантис намеренно использует такие термины, как «режим» или «банановая республика», они являются частью риторики во вселенной Трампа.

Экс-президент Дональд Трамп в поле зрения судебных органов

С момента окончания своего президентства Дональд Трамп боролся с юридическими проблемами на нескольких фронтах, которые могли иметь для него юридические последствия. Экс-президент считает себя жертвой «охоты на ведьм».

ДеСантис, скорее всего, относится к рейду ФБР с умеренным энтузиазмом из-за собственных президентских амбиций. До сих пор республиканцы предполагали, что Трамп выдвинет свою кандидатуру в 2024 году после промежуточных выборов в ноябре. Однако теперь рейд и коллективное возмущение в лагере правых придают оптимизм его партийному соратнику.

Трампу выгоден рейд

В любом случае, его рейтинги одобрения в партии после рейда выросли. По данным Politico, 57 процентов избирателей-республиканцев и независимых, близких к республиканцам, проголосовали бы за Трампа на предварительных выборах. В июле это было 53 процента. А для ДеСантиса все иначе: его одобрение падает с 23 до 17 процентов. Ни у одного другого кандидата нет двузначного числа.

Тем временем правый конспиролог и депутат-республиканец Марджори Тейлор Грин требует лишить ФБР государственного финансирования, как того требуют от полиции левые активисты.

Грин теперь продает в Интернете бейсболки и футболки с надписью «Защитить ФБР». Цена за единицу - 30 долларов.