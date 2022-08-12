Французские сыроделы останавливают производство одного из видов эко-сыров из-за засухи

Производство одного из пяти сыров AOP из Оверни остановлено на неопределенный срок из-за засухи.

Производство сыра AOP Salers остановлено с пятницы, 12 августа, на неопределенный срок, согласно информации France Bleu Pays d’Auvergne.

Из-за засухи производители сыра больше не могут применять свои спецификации на кондитерские изделия, в частности раздел, указывающий, что коровы должны есть 75% травы с пастбищ.

Отметим, что речь идет о линейке эко-подукции, которая пользуется большим спросом лишь у определенной категории потребителей.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

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