Французские сыроделы останавливают производство одного из видов эко-сыров из-за засухи
Производство одного из пяти сыров AOP из Оверни остановлено на неопределенный срок из-за засухи.
Производство сыра AOP Salers остановлено с пятницы, 12 августа, на неопределенный срок, согласно информации France Bleu Pays d’Auvergne.
Из-за засухи производители сыра больше не могут применять свои спецификации на кондитерские изделия, в частности раздел, указывающий, что коровы должны есть 75% травы с пастбищ.
Отметим, что речь идет о линейке эко-подукции, которая пользуется большим спросом лишь у определенной категории потребителей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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