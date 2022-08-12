360: участник группы Иванушки International Григорьев-Апполонов не может смириться со смертью поэта-песенника Германа Витке
Исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о кончине Германа Витке, который придумал название группы "Иванушки International", а также написал главный хит популярного коллектива.
Участник "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов пребывает в шоке после того, как узнал о том, что из жизни ушёл поэт-песенник Герман Витке.
Ведь именно Витке дал название поп-группе, а также написал главный хит для коллектива. О том, как расстроен печальной новостью, артист рассказал, общаясь с "360".
У меня нет комментариев. Мне просто очень жаль. Я помню его замечательным человеком, талантливым, творческим, замечательным поэтом. Мы потеряли прекрасного поэта.
Григорьева-Апполонова вспомнил, что не виделся с Витке в течении 25 лет. Тот последний раз был на концерте "Иванушек", когда группа получила свое звучное название.
Артист благодарен за это поэту, так как уверен, что "как лодку назовешь, так она и поплывет".
12 августа о кончине автора хитов многих российских знаменитостей Германа Витке сообщил Телеграм-канал "Mash".
Близкие люди Германа Витке утверждают, что причиной смерти поэта стал сердечный приступ. По сведениям канала, с зимы по весну деятель музыкальной индустрии был в больнице, где проходил лечение.
Поэт-песенник - автор многих хитов Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Анжелики Варум и многих других популярных в России артистов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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