Иран требует гарантий, чтобы принять окончательный текст ядерного соглашения

Иран готов принять подготовленный в Вене окончательный текст по спасению иранского ядерного соглашения 2015 года.

При  этом Иран выдвинул  условие, что договор будет сопровождаться рядом гарантий, сообщило в пятницу (12 августа) официальное информационное агентство «Ирна».

Это заявление прозвучало в то время, когда крупные державы ожидают ответа Тегерана на предложение о соглашении, внесенное 26 июля главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«Предложения Европейского Союза приемлемы при условии, что они предоставляют Ирану гарантии по различным пунктам», — цитирует «Ирна» иранского дипломата, не называя его имени.  Речь идет прежде всего о снятии ряда ограничений экономики Ирана со стороны США.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

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