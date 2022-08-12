Woman.ru: режиссёр Никоненко назвал Хаматову обезьянкой

Актёр, режиссёр и сценарист Сергей Никоненко нелестно высказался в адрес актрисы Чулпан Хаматовой, которая покинула страну с началом спецоперации в Украине. Кинодеятель сравнил коллегу с обезьянкой.

Отечественный режиссер, сценарист и актёр Сергей Никоненко нелестно отозвался о своей коллеге по сцене и экрану Чулпан Хаматовой. Он сравнил артистку с обезьянкой из-за того, что та покинула территорию России.

В интервью изданию Woman.ru деятель киноиндустрии заявил:

Видел ее еще в дипломном спектакле, хорошо как играла! А теперь что? Как обезьянка. Другие дали пример, побежали, и я тоже хочу. Про звания кричит, что все придумано. Конечно, придумано, еще цари за службу отечеству давали. Ты отечеству служишь, а тебе в благодарность. А они теперь плюют.

Особенно Никоненко пришлись не по душе нелестные высказывания Хаматовой о званиях Народного и Заслуженного артистов. Режиссёр уверен, что такие государственные награды выдают за службу родине.

Кроме того, мэтр отечественного кино отметил, что нашим артистам, которые уехали за границу, не добиться успеха там. Речь идёт и об актёрах Чулпан Хаматовой и Анатолии Белом, и о юмористе Максиме Галкине.

Сценарист назвал только одного великого русского артиста, имеющего огромный успех за рубежом.

Я знаю только одного артиста, кто был востребован и нужен за границей, но при этом исполнял песни на русском языке - это Шаляпин. Ну и балетные, но они-то не говорят, а танцуют. А эти быстро станут не нужны.

Напомним, что за границу также уехали с началом спецоперации актриса и режиссёр Рената Литвинова и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.