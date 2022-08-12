В Париже между проститутками трансгендерами произошла поножовщина, убита гражданка Конго
Трансгендерная проститутка скончалась в ночь на 11 августа в Париже после того, как ее зарезал другой транс-секс-работник, сообщил AFP в пятницу 12 августа информированный источник.
Расследование убийства было начато и поручено 2-му округу судебной полиции, сообщает прокуратура Парижа по запросу AFP, подтверждая информацию.
Около 3:00 утра 11 августа возле Пигаль произошла драка между двумя женщинами, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По неизвестным до сих пор причинам один трансгендер зарезал второго и скрылся.
По словам источника, 39-летняя жертва из Конго скончалась через два часа в больнице. Тот же источник сообщил AFP, что вскрытие тела жертвы должно было состояться в пятницу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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