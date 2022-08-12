BLITZ.center: Титомир уверен, что Витке погубил алкоголизм
Певец Богдан Титомир назвал причину смерти поэта-песенника Германа Витке. Версия музыканта отличается от той, что озвучили близкие люди покойного.
Известный в России музыкант, рэп-исполнитель Богдан Титомир решил поделиться своими соображениями по поводу причины смерти поэта-песенника Германа Витке.
Рэпер убеждён, что автора его песен, погубила тяга к горячительным напиткам. Слова Титомира цитирует информационный портал BLITZ.center.
Он же с алкоголем не мог распрощаться, у него серьезные проблемы были. Мне вот 56 лет будет, и я чувствую себя на взлете. Я когда с ним последний раз пересекался, он был очень обозленный на весь мир, брызгал ядом. Я думаю, что внутри он сам себя съел.
Витке - автор многих композиций Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, группы "Иванушки International", Ирины Понаровской, того же Богдана Титомира.
Именно Герман Юрьевич написал тексты песен "Делай как я", "Ля-ля-фа", "Всё в твоих руках".
Ранее сообщалось, что участник "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов был шокирован от новости о кончине поэта-песенника, который не только писал песни для популярного музыкального коллектива, но даже придумал его название.
Солист "Иванушек" рассказал, что не видел Витке почти 25 лет, и помнит его как замечательного человека.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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