ВСУ обстреляли химзавод Стирол в Горловке
Украинские войска обстреляли химический завод на территории Горловки в ДНР.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по химическому заводу "Стирол" на территории Горловке в Донецкой народной республике.
Как сообщает международное информационное агентство "Sputnik", на заводе начался пожар.
На данный момент о погибших или пострадавших работниках химического предприятия информации не поступало.
"Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке (ДНР). На территории начался пожар", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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