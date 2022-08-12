ВСУ обстреляли химзавод Стирол в Горловке

Украинские войска обстреляли химический завод на территории Горловки в ДНР.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по химическому заводу "Стирол" на территории Горловке в Донецкой народной республике.

Как сообщает международное информационное агентство "Sputnik", на заводе начался пожар.

На данный момент о погибших или пострадавших работниках химического предприятия информации не поступало.

"Украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке (ДНР). На территории начался пожар", - пишет источник.

Опубликовано: Николай Скира

 

 




 

 

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