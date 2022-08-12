ВСУ обстреляли химзавод Стирол в Горловке

Дачники рассказали, кто такая водяная оса и чем она опасна для жизни

В наших реках нет жизненно опасных обитателей. Но те, которые кусаются чрезвычайно больно - хватает. Можно не замечать их до "поры-до-времени". Но лучше опасность знать в лицо.

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