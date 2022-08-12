Первый корабль ООН пришвартовался в одесском порту «Южный»
Он предназначены для поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи по всему миру, говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы (ВПП).
Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщила, что первое судно, зафрахтованное Организацией Объединенных Наций для перевозки украинских зерновых, предназначенных для поддержки ее операций по оказанию гуманитарной помощи по всему миру, должно пришвартоваться в Украине в пятницу.
MV Brave Commander, вышедший из Стамбула в среду прибыл в порт в Южный, к востоку от Одессы, чтобы затем забрать закупленные ВПП зерновые.
«Это первая поставка гуманитарной продовольственной помощи в рамках Черноморской зерновой инициативы», — заявил представитель ВПП Томсон Фири на регулярном брифинге в Женеве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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