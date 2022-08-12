Европарламент: Решение Латвии о признании РФ спонсором терроризма незаконно
Депутаты Европарламента отказались соглашаться с решением Латвии о признании РФ спонсором терроризма.
Европарламент рассмотрел факт того, что Латвия признала Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма.
По словам немецкого депутат Гуннара Бека, доказательств того, что Россия является спонсором терроризма, попросту нет.
Решение же Латвии о признании таковой Российскую Федерацию. отметил немецкий парламентарий, не подкреплено фактами.
"Декларация латвийских депутатов не имеет юридической силы и не подкреплена весомыми доказательствами", – сказал депутат.
Дело в том, что спонсором терроризма считается страна, которая организовывает поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними.
То есть факт начала Россией специальной военной операции не является поводом для признания ее спонсором терроризма.
Опубликовано: Николай Скира
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