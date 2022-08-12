Teleprogramma.pro: директор Бузовой подтвердил информацию об исчезновении артистки в горах в Сочи

Поклонники Ольги Бузовой забили тревогу. Более суток знаменитость не выходит на связь. Директор звезды сцены Антон Богославский подтвердил информацию о её исчезновении.

Фанаты поющей ведущей Ольги Бузовой всерьёз встревожились исчезновением своей любимицы. Знаменитость не выходит на связь уже в течение суток. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

Накануне звезда отечественного телевидения отправилась на частном вертолете в горы. О нахождении известной личности в настоящее время не в курсе даже ее пиар-директор Антон Богославский.

В интервью представителю СМИ сотрудник знаменитости сообщил, что в последний раз был на связи с Ольгой ещё до того, как та улетела в горы.

Несколько дней назад Бузова привлекла к своей персоне большое внимание, выложив в соцсетях видеоролик, где предстала обнаженной в сочинской гостинице Rixos.

На видео запечатлён момент, когда теледива выходит на балкон, облачённая в белый халат, позднее раздевается, демонстрируя грудь. Название поста звучит довольно безобидно: "Наконец-то я добралась".

Подписчики тут же взялись крититиковать знаменитость:

Людям внизу было бы не очень приятно увидеть вас голую.

Кого вы пытаетесь соблазнить?

Русская Бритни Спирс.

Не слишком ли откровенно?

Какой стыд.

Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин назвал причину того, зачем Бузова понадобилась театру как актриса.