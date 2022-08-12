Эксперты рассказали, почему маленькие речки зарастают и превращаются в ручьи

В каждом районе находится множество небольших "речушек". Назвать их реками — язык не повернётся, на столько они узкие и заболоченные.

Но даже лет 30 назад, они выглядели совсем иначе — были чище и глубже. В некоторых можно было купаться и ловить рыбу. Карась, пескарь и верховка, водились там бесчисленных количествах, а проживающие в округе коты, имели хороших товарищей в лице местных рыбаков. Сейчас глядя на зелёную ряску в это невозможно поверить.

Почему же так происходит и наши небольшие реки превращаются в заросшие травой ручейки и болота?

Главной проблемой сложившейся ситуации является ослабление течения реки. В нашей — пять лет назад, его сила была такой, что против струи было невозможно плыть. Дно — песчаное, русло — чистое, а трава и кувшинки росли только вдоль берегов.

За пять лет ситуация изменилась в корне. Движение воды сильно снизилось, на дне стал оседать ил, который послужил отличной почвой для роста водорослей.

Во время весеннего паводка, скорость течения максимально высока. Она способна очищать русло от осевшего ила и сносить на десятки метров крупные коряги. Тёплые зимы и отсутствие снега, привели к скромным разливам и образованию на дне илистых отложений на которых трава пускает корни.

Так же следствием маловодья является небольшая глубина, через которую легче проникает солнечный свет, способствуя бурному росту водорослей. Если раньше у нас "большая вода" стояла до июня, то сейчас река не всегда выходит из берегов, а трава начинает "подниматься" с первым весенним солнышком.

Смытые с полей удобрения, меняют минеральный состав воды и ещё больше усугубляют процесс.

Есть ещё одна интересная, теория, ей со мной поделился местный дед. По его убеждению, во всём виновато отсутствие сильных морозов. Когда на реке толстый лёд, прибывающая в оттепели вода вынуждена искать себе путь, и под его давлением вымывает осевший на дне ил.