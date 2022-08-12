Арктическая зона России страдает от «кадрового голода»

Северные регионы России испытывают проблему дефицита кадров не только специалистов, но и рядовых рабочих.

Проблема «кадрового голода» является актуальной во все времена и требует больших усилий для восполнения недостающих сотрудников в различных регионах, особенно если условия жизни в местах, испытывающих нехватку кадров, усложнены суровым климатом.

Арктические регионы России на протяжении многих лет страдают от проблемы дефицита работников всех сфер занятости населения, поэтому правительство РФ приняло решение утвердить обновлённую Морскую доктрину Российской Федерации, целью которой является привлечение трудовых ресурсов в северные регионы страны.

Примечательно, что помимо принятой Владимиром Путиным 31 июля 2022 года новой Морской доктрины, для борьбы с недостаточным количеством работников в АЗРФ действуют ещё две федеральные программы, которые обеспечивают потенциальным сотрудникам предприятий на севере России достойную заработную плату и социальные гарантии.