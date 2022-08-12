Дачники рассказали, кто такая водяная оса и чем она опасна для жизни
В наших реках нет жизненно опасных обитателей. Но те, которые кусаются чрезвычайно больно - хватает. Можно не замечать их до "поры-до-времени". Но лучше опасность знать в лицо.
Этим летом наблюдал, мальчик лет пяти, играл в речке и вдруг резко визгнул и зашёлся в истерике. Испуганная мать не могла понять в чём дело. Он просто тряс рукой и плакал.
На вопрос , не ловил ли он жучка, парень сквозь рёв, утвердительно кивнул, а мать побелела.
Я поспешил её успокоить и объяснил в чём дело.
Моё знакомство произошло похожим образом. Я поймал и зажал в кулак подобное насекомое, перепутав с жуком-плавуном.
Мои ощущения можно сравнить с разрядом током. Сильным и болезненным, как укус осы.
Все ощущения выражены в народном прозвище этого клопа - водяная оса.Прозван так не за внешнюю схожесть, за схожий эффект укуса.
По научному называется - гладыш. Населяет не только реки и озёра, а так же лужи и резервуары с водой. Очень не прихотлив.
Имеет маленькое жало, но способное проткнуть кожу человека. Болевые ощущения вызывает фермент, который клоп впрыскивает под кожу.
После укуса место немного опухает - эффект, тот же, что и от обычной осы. Последствия может повлечь только аллергическая реакция. В случае её симптомов немедленно обратитесь в больницу.
Опубликовано: Ангелина Крент
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