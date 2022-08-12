Собчак выступила в защиту Барских после исполнения им песен на русском языке в Телеграм-канале

Самая известная российская блондинка Ксения Собчак встала на защиту украинского исполнителя Макса Барских, который пел свои русскоязычные хиты на корпоративе в США.

Известная журналистка, ведущая ТВ и блогер Ксения Собчак заступилась за исполнителя из Украины Макса Барских. Недоброжелатели вылили на голову артиста уйму негатива из-за того, что тот позволил себе петь на русском на корпоративе в Америке.

В своём Телеграм-канале светская львица оставила справедливое замечание:

Артисту прислали много негативных комментариев за русский язык. Но самое трэшовое, что эти комментарии написаны на русском.

Также блондинка разместила в своём Телеграме скрины с комментариями хейтеров в адрес Барских.

Кроме того, теледива отметила, что музыкант сам опубликовал видеозапись со своего концерта, где исполнял композиции на русском языке.

Ранее сообщалось, что Ксения раскрыла причину противостояния её отца, первого мэра Санкт-Петербурга, с членом правительства Анатолием Чубайсом.

Дочь экс-главы Питера призналась, что те не могли найти общий язык.

Ксения рассказала, что первый серьёзный конфликт Собчака с Ельциным и Чубайсом возник после "яркой" критики её отцом "шоковой терапии" - реформ 90-х гг.

Говоря об отце, знаменитость заметила:

Он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической, много спорил на эту тему. Он считал, что нельзя вот так сразу, надо постепенно. Нельзя делать реформы, которые оставляют людей нищими.

Ксения также вспомнила, что её знаменитый родитель всегда говорил ей, что не нужно бояться высказывать свое мнение.