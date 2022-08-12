Рыболовы рассказали, насколько эффективной приманкой является "козявка"
Мотыль давно занял лидирующие место, среди всех наживок. Его легко заготовить самому и купить в ближайшем рыболовном магазине. По доступности и цене конкурентов у него нет.
Часто приехав и нацепив пару рубиновых личинок, мы присоединяемся к десяткам, точно таких же рыбаков. Они бегают от лунки к лунке в поисках "лучшей доли", пеняя на отсутствие клёва.
Мотыль, не панацея. Когда "анальгин" не действует, есть лекарство посильней.
Рецепт от бесклёвья выглядит, как мелкая прозрачная мокрица, упавшая в воду. Одним словом - "козявка".
Узнал о ней я ещё в детстве и тогда же убедился в эффективности непонятной букашки. Пару раз жизнь мне мягко напоминала о ней. Когда понадеявшись на "авось" я попадал на речку с мотылем.
"Козявка" - лучшая приманка для речной рыбы, превосходит мормыша (бокоплава). Ей питаются все виды пресноводных рыб.
Носит научное название - "речной ослик", низшее звено пищевой цепочки водоёмов.
Обитает в прибрежной зоне водоёмов, в старой траве и упавших в воду листьях. Растёт до 2 см.
Найти её легко. Для этого надо вытащить пучок водорослей и присмотреться. Существа медленные, но заметить можно. С навыками - процесс очень простой.
Я собираю козявок по берегу ручья, зимой он часто открыт. Палкой достаю траву на берег. Но если лёд стал - делаю лунку и наматываю её на бур.
Опубликовано: Ангелина Крент
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