Рыболовы рассказали, насколько эффективной приманкой является "козявка"

Мотыль давно занял лидирующие место, среди всех наживок. Его легко заготовить самому и купить в ближайшем рыболовном магазине. По доступности и цене конкурентов у него нет.

Часто приехав и нацепив пару рубиновых личинок, мы присоединяемся к десяткам, точно таких же рыбаков. Они бегают от лунки к лунке в поисках "лучшей доли", пеняя на отсутствие клёва.

Мотыль, не панацея. Когда "анальгин" не действует, есть лекарство посильней.

Рецепт от бесклёвья выглядит, как мелкая прозрачная мокрица, упавшая в воду. Одним словом - "козявка".

Узнал о ней я ещё в детстве и тогда же убедился в эффективности непонятной букашки. Пару раз жизнь мне мягко напоминала о ней. Когда понадеявшись на "авось" я попадал на речку с мотылем.

"Козявка" - лучшая приманка для речной рыбы, превосходит мормыша (бокоплава). Ей питаются все виды пресноводных рыб.

Носит научное название - "речной ослик", низшее звено пищевой цепочки водоёмов.

Обитает в прибрежной зоне водоёмов, в старой траве и упавших в воду листьях. Растёт до 2 см.

Найти её легко. Для этого надо вытащить пучок водорослей и присмотреться. Существа медленные, но заметить можно. С навыками - процесс очень простой.

Я собираю козявок по берегу ручья, зимой он часто открыт. Палкой достаю траву на берег. Но если лёд стал - делаю лунку и наматываю её на бур.