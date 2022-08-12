Дачники рассказали об обработках для борьбы с клещом и закладки урожая смородины

Самая, пожалуй, любимая культура большинства дачников это смородина. Урожай дает практически всегда, мало болеет, практически не требует ухода.

Смородина, по крайней мере, современные сорта, это культура интенсивного возделывания. То есть смородина активно плодоносит и активно истощает почву. Более того, в связи со своей активностью смородина активно, если так можно сказать, изнашивает саму себя.

Дачники, видя старение кустов, начинают их нещадно обрезать, кормить в ненужное время, что приводит к усугублению ситуации.

А по факту смородина, пожалуй, как и виноград это давно исследованная культура. Где уже давно расписаны все регламенты по работам и уходу за кустами.

Конечно для каждого региона в зависимости от сорта свои сроки проведения работ, но общая канва одна.

Собственно я встречал огромное количество дачных и полупромышленных насаждений смородины срок эксплуатации, которых превышает официальные десять лет раза так в три.

Но вернемся к тому, что сейчас надо дать смородине. В первую очередь это фосфор, так как он является тем фактором, который влияет на качество самого урожая. Наравне с калием он ответственнее за сладость и сроки хранения смородины. При этом фосфор по растению движется не так что бы очень быстро.

То, что я использую у мамы на ее кустах смородины это следующая подкормка.

На 10 литров воды 2 столовые ложки сульфата калия, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовая ложка мочевины. Это все на одни куст.

Можно конечно, взять просто 4 ложки азофоски. Но сейчас излишний азот будет смородине только вреден. Азот нужен, но в минимальных количествах. Это страховка от быстрых холодов, что бы древесина вызрела.

И обязательно после внесения жидкой (!) подкормки, пролить водой. Только жидкая подкормка сейчас будет работать.

Второе что сейчас необходимо сделать, это провести профилактическую обработку от клеща и болезней. Выломка весной пораженных почек это, по сути, пожарная операция, а не борьба. Так как каждая удаленная почка это урожай.

Более того, необходимо провести обработку и от мучнистой росы. Дабы снизить ее патогенность.

Для всех этих мероприятий моя мама, как и теща, кстати, являясь «староверами» используют коллоидную серу.

В зависимости от производителя, дозировки на растения разные. Поэтому, тут надо четко следовать инструкции. Сера великолепно работает против клещей и против мучнистой росы.

Конечно, можно применять и фитоверм, но тогда обработки строго по инструкции.