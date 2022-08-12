Вид травы, которого тля боится больше всего

Тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев.

Для того чтобы сделать натуральный инсектицид от вредителей нужно найти растение под названием полынь душистая. Растет она повсеместно на полях, пустырях и в лесах. Определить ее можно по интенсивному запаху при растирании листьев в руке.

Срываем несколько веточек, заливаем их горячей в объеме 1 литр и настаиваем в течении суток. Далее процеживаем настой полыни и добавляем еще 1 литр чистой воды.

Этим настоем опрыскиваем любые растения вечером или рано утром в сухую пасмурную погоду.

Такую обработку можно проводить 1 раз в 7-10 дней в профилактических и лечебных целях в течении всего летнего сезона.

Помимо отваров растений, есть немало других органических способов, как избавиться от тли на деревьях, кустарниках, овощах и цветах:

Молоко и вода смешиваются в пропорции 1:1. После смешивания можно опрыскивать поврежденные растения.

Мыло.

Также помогает опрыскивание зараженных растений водой с растворенным хозяйственным мылом. Нужно 20 г натертого на терке хозяйственного мыла растворить в 1 л теплой воды. Раствором опрыскивают растения.

Экстракт сигаретного табака – можно использовать только на декоративных растениях.

Обработка нашатырным спиртом: берут 1 стол. ложку нашатыря на ведро воды. Через 2 недели опрыскивание повторяют.