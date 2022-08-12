Дачники рассказали о распространенных ошибках при уборке озимого чеснока

Настала пора уборки озимого чеснока. И у неопытных огородников есть шанс совершить 1 или все 3 досадные ошибки, из-за которых выращенный своим трудом урожай будет потерян.

Даже существует такое убеждение, что озимый чеснок не хранится зимой. До Нового года все стараются использовать его по назначению.

У меня такой проблемы не наблюдается. Озимый чеснок отлично сохраняет все свои качества до следующего урожая.

Расскажу, как делаю я и какие ошибки могут подстерегать начинающих овощеводов.

Спешка не лучший советчик:

Действительно, самая первая ошибка базируется на спешке. А это качество в огородных делах не лучший советчик. Здесь нужно всё делать своевременно.

Время для уборки озимого чеснока - это не какая-то привязанная к определенному дню в календаре дата. В один год это может быть конец июля, а в другой - середина августа. И лучше всего научиться определять эти сроки самостоятельно, а не повторять за соседями и родственниками. Потому что у всех сроки готовности чеснока разные.

Я убираю чеснок с грядки, когда:

выпрямится полностью стрелка, которую я оставляю для контроля этого параметра;

зубчики в головке уже полностью отделятся друг от друга (но оболочка при этом не потеряет своей целостности);

покрытие головки станет плотным.

Засыхание и пожелтение пера не является сигналом к тому, что нужно срочно выкапывать чеснок. Выкопайте одну головку и оцените, насколько отделены друг от друга зубчики, насколько плотная наружная оболочка.

Уборка не созревшего чеснока приводит к тому, что он очень плохо хранится, дрябнет, высыхает и подвергается различным грибным болезням.

Правильная обрезка - гарантия отличного хранения:

Вторая распространенная ошибка - нарушение правил обрезки. Гарантия отличного хранения чеснока всю зиму и весну - правильная и своевременная обрезка.

Нельзя обрезать чеснок сразу же после уборки:

Необходимо разложить его вместе с пером в сухом проветриваемом месте, куда не проникают прямые солнечные лучи. Оставить в таким состоянии до момента, когда шейка станет сухой. За этот период произойдет отток питательных веществ к головке. Шейка высохнет и не будет риска, что при обрезке патогенная микрофлора проникает в чеснок.

Правильная обрезка может быть на разной высоте. Все зависит от того, каким образом планируется хранить чеснок. Если будете плести косы, то оставляйте 25 - 30 см. Если хранение будет происходит в коробке, то достаточно оставить шейку 2-3 см.

Подготовка к хранению:

Дальнейшая подготовка к хранению заключается в досушивания чеснока в сухом проветриваемом месте. Для зимнего хранения можно пересыпать чеснок в картонный ящик в 2-3 слоя. При многослойном хранении перекладывайте слои бумажными полотенцами, чтобы не скапливалась влага.

Я храню чеснок зимой несколькими способами. О некоторых из них расскажу на канале чуть позже, когда буду отправлять на хранение свой урожай.