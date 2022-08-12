КП: сын Сигала посетил вечеринку на Рублёвке
Сын известного американского актёра Стивена Сигала Доминик приехал в Москву. Сигал-младший стал гостем на дне рождении своей подруги, певицы Насти IVKA, которая устроила праздник в дорогом ресторане на Рублёвке.
Наследник известного на весь мир актёра Стивена Сигала Доминик присутствовал на закрытой вечеринке на Рублевке.
Сам Стивен Сигал - гражданин России с 2016 года. Звезда экрана не единожды говорил, что Россия ему близка.
Актёр - один из первых западных граждан, кто посетил Донбасс. Его сын Доминик предпочитает пока бывать только в Москве.
Мужчина прилетел на день рождения подруги - российской певицы Насти IVKA. В честь торжества девушка устроила гуляние в дорогом ресторане на Рублевке.
Гости пати угощались устрицами и морскими ежами. После были танцы, выступления участников телевизионного шоу "Голос" и не только.
До конца вечеринки Доминик оставаться не стал, а ушел ближе к полуночи.
Журналисты "Комсомольской правды" успели пообщаться с Сигалом-младшим.
Это уже не первый раз, когда я на большом мероприятии в Москве. Сегодняшняя вечеринка очень красивая, невероятно счастлив быть на дне рождения Насти. Я подготовил подарок, но это сюрприз.
Доминик рассказал о том, что любит бывать в России как его отец. Мужчина рассказал, что очень скоро ему предстоит сниматься.
Пока есть время он посещает музеи и исследует городскую архитектуру. Наследник именитого актёра признался, что ему по душе русские женщины, которые хотят создать семью и при этом остаются сильными личностями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Рыболовы рассказали, какая пресноводная рыба подходит для ухи
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Белый дом планирует встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке