КП: сын Сигала посетил вечеринку на Рублёвке

Сын известного американского актёра Стивена Сигала Доминик приехал в Москву. Сигал-младший стал гостем на дне рождении своей подруги, певицы Насти IVKA, которая устроила праздник в дорогом ресторане на Рублёвке.

Наследник известного на весь мир актёра Стивена Сигала Доминик присутствовал на закрытой вечеринке на Рублевке.

Сам Стивен Сигал - гражданин России с 2016 года. Звезда экрана не единожды говорил, что Россия ему близка.

Актёр - один из первых западных граждан, кто посетил Донбасс. Его сын Доминик предпочитает пока бывать только в Москве.

Мужчина прилетел на день рождения подруги - российской певицы Насти IVKA. В честь торжества девушка устроила гуляние в дорогом ресторане на Рублевке.

Гости пати угощались устрицами и морскими ежами. После были танцы, выступления участников телевизионного шоу "Голос" и не только.

До конца вечеринки Доминик оставаться не стал, а ушел ближе к полуночи.

Журналисты "Комсомольской правды" успели пообщаться с Сигалом-младшим.

Это уже не первый раз, когда я на большом мероприятии в Москве. Сегодняшняя вечеринка очень красивая, невероятно счастлив быть на дне рождения Насти. Я подготовил подарок, но это сюрприз.

Доминик рассказал о том, что любит бывать в России как его отец. Мужчина рассказал, что очень скоро ему предстоит сниматься.

Пока есть время он посещает музеи и исследует городскую архитектуру. Наследник именитого актёра признался, что ему по душе русские женщины, которые хотят создать семью и при этом остаются сильными личностями.