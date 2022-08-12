Дачники рассказали, как прекратить пожелтение завязи огурцов

Процесс выращивания огурцов увлекательный. Но только для тех, кто уже усвоил все тонкости агротехники и понял, что нужно растению на разных этапах его развития.

К сожалению, у многих, особенно начинающих огородников, возникают трудности. Очень много поступает вопросов о том, почему желтеет и засыхает завязь у огурцов - что с этим делать, как не потерять урожай. И действительно, примерно с середины июля у многих начинается подобная проблема.

А решение у неё - простейшая подкормка копеечными средствами. Внесите 2 раза с интервалом в 7 дней и урожай вас завалит, будете снимать огурчики ведрами, а ни одна завязь больше не пожелтеет.

Причина усыхания части завязей - дефицит калия в почве. Но не все так просто. Подкормить зольной вытяжкой и получит прекрасный урожай не получится. Дело в том, что для успешного роста и развития растению огурца требуется слабокислая реакция почвы.

Это обусловлено определенной микрофлорой, которая живет в прикорневой зоне и обеспечивает доступность питательных веществ для лианы.

Многие начинающие огородники применяют все советы, которые находят в интернете и на страницах разных изданий. А там рекомендуют поливать огурцы обязательно вытяжкой из древесной золы. К сожалению, эта подкормка очень быстро ощелачивает грунт в теплице. И микрофлора вокруг корней огурца начинает погибать. Питание становится недоступно.

Внесение любых калийных и азотных удобрений в этом случае совершенно бесполезно. Завязи так и будут засыхать и массово опадать.

Что делать в такой ситуации? Подкислять грунт. И сделать это можно с помощью калийного удобрения. Я с середины июля и до конца периода плодоношения огурцов использую сульфат калия.

Но одно это удобрение не будет эффективным, потому что при внесении калия сразу же резко увеличивается потребность в азоте.

Поэтому я готовлю специальный раствор:

беру 9 литров воды и 1 литр гранулированного куриного помета;

замачиваю и настаиваю в течение 48 часов в теплице;

добавляю на это количество 6 столовых ложек сульфата калия;

перемешиваю, развожу 1 литр этого раствора на 9 литров теплой воды и поливаю огурцы.

Указанного количества мне хватает на 1 подкормку в теплице 6х3 метра. Периодичность - 1 раз в 10 дней. Но это при условии, что пожелтения завязи нет. Если проблема уже появилась, то советую провести 2 подкормки с интервалом в 7 дней, а затем перейти на график - 1 раз в 10-14 дней.

Куриный помет можно заменить зеленым удобрением. Но я не рискую, потому что в гранулированном помете количество азота дозировано и перекормить растения сложно. А в зеленом удобрении это количество не нормировано и при неопытности можно получить море зелени и полное отсутствие плодоношения.

Перед внесением подкормки я тщательно проливаю грунт теплой водой. После внесения также произвожу полив для равномерного распределения питания в грунте.

Этим же составом я подкармливаю огурцы в открытом грунте с в парнике. В больше степени такое питание требуется пучковым гибридам. Сортовые огурцы я в принципе не подкармливаю ничем, кроме раствора коровяка.