Опытные дачники рассказали, как увеличить увеличить урожай моркови в августе

Ошибочно полагать, что в августе морковь уже не нуждается ни в каком уходе, и остаётся лишь дождаться сбора урожая. А ведь именно в этот период корнеплод активно развивается и набирает массу.

Проверьте все ли ваши грядки с морковью прорежены:

Морковь никогда не вырастет крупной, если грядка не будет прорежена. Именно поэтому в августе нужно еще раз внимательно просмотреть на расстояние между корнеплодами. Если расстояние между морковками меньше 5-7 см, советую лишнюю выдернуть и использовать её в зимних заготовках или заморозить на зиму.

Прореживание - это одна из обязательных процедур благодаря которой корнеплод полноценно развивается.

Регулярно поливайте морковь:

Полив моркови нужен на протяжении всего периода вегетации. Его прекращают за две-три недели до сбора урожая. Поливают морковь обильно 1-2 раза в неделю по мере просыхания почвы.

Если морковь будет испытывать нехватку влаги, то корнеплод вырастет грубый, сухой или увядший. Так же нельзя допускать сильного переувлажнения почвы, так как корнеплод может загнить.

Удаляйте сорняки по мере их появления:

В августе морковные ряды смыкаются и провести прополку достаточно сложно. Ведь мы же не хотим повредить ботву? Именно поэтому прополку проводите поверхностную: удаляйте самые высокие сорняки. Рыхление грядок в это время не делают, чтобы случайно не повредить ботву.

Проведите последнюю подкормку в этом сезоне:

В августе морковь нуждается в фосфорно-калийных подкормках, но так как её рост все еще продолжается, то необходимо добавить немного азота. Вы можете купить как уже готовое удобрение для моркови или же приготовить самостоятельно.

В 10 литрах воды разведите 15 г мочевины, 20 г калийной селитры и 30-40 г двойного суперфосфата

Проводите профилактические обработки моркови от болезней и вредителей:

Основными болезнями моркови является мучнистая роса, альтернариоз, белая гниль. А вредители - морковная муха, листоблошка, огородная моль и озимая совка. Это поверхностные вредители. Есть еще проволочник, нематода, мыши, медведка.

Так как в августе морковь мы уже едим, то химическими препаратами пользоваться не нужно. Потому, что у них есть определенный период ожидания. Период ожидания- это тот период, который необходимо выдерживать человеку чтобы не отравиться самому.

Для профилактики от болезней используйте препарат "Фитоспорин", а от вредителей "Фитоверм" или "Битоксибациллин". От грызунов профилактику не проводят, для из избавления покупают различные порошки, отпугиватели или делают ловушки.