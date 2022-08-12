Дачники рассказали, как быстро избавиться от муравьёв и тли на участке

Наличие муравьев и тли на дачном участке не радует ни одного садовода. Особенно тех, у кого растет много кустов и деревьев. Муравьи выращивают тлю как люди коров, питаясь ее сладкими выделениями.

Расскажу вам один довольно старый, но очень действенный метод борьбы с вредными насекомыми. Им пользовались многие люди в советское время. Достать селитру или другие химические вещества было достаточно сложно, да и народные способы более доступны и помогают не менее эффективно.

Для того, чтобы приготовить действенную «дедовскую» смесь нам понадобятся:

вода – 10 литров;

нашатырный спирт – 50 гр. (4 ст. л.);

сода пищевая – 2 ст. л.;

йод – 1 ст. л.;

мыло жидкое (дегтярное или хозяйственное) – 2 ст. л..

И конечно любая подходящая емкость, в которой все ингредиенты можно перемешать. Распылять лучше садовым опрыскивателем – аккумуляторным или помповым. Если у вас немного растений, то пройтись по ним можно и домашним распылителем.

Готовим смесь:

Во времена моего деда жидкого мыла еще не было, и садоводы брали обычный кусок дегтярного или хозяйственного мыла, натирали на крупной терке и разводили в теплой воде. А все остальные ингредиенты можно добавлять и в холодную воду. Все тщательно перемешиваем.

Распыляем воду со средством на всех проблемных местах. Боятся за урожай в данном случае совершенно не стоит. Через пару дней после опрыскивания плоды и ягоды с деревьев и кустарников можно спокойно употреблять в пищу.

Итог:

Раньше достаточно было опрыскать кусты и деревья один раз в год, и насекомые исчезали. Но по нынешнему опыту, когда практически все деревья у нас геномодифицированные, где бы вы их не покупали, могу сказать, что процедуру придется проводить 2-3 раза за сезон.

В состав средства входят только самые обычные продукты. Они безопасны как для растений, так и для человека. Но насекомые ненавидят данное опрыскивание. Причем не только тля и муравья – вы избавитесь и от гусениц, и от слизней, да и другим насекомым вряд ли понравится достаточно резкий запах.

Кроме того, нашатырный спирт, йод и сода для некоторых культур даже считаются прекрасной подкормкой.

А если самого нашатырного спирта добавить побольше, из расчета 1 часть к 10 частям воды, то можно навсегда уничтожить и образовавшиеся на участке муравейники. Обязательно попробуйте воспользоваться «дедовским» методом и забудьте про проблемы с насекомыми.