Дачники рассказали, в какие моменты жизни майский жук наиболее уязвим
Везде, где есть леса, садоводы, увы, близко знакомы и с майским жуком, и с опустошительными результатами его деятельности.
Достаточно, чтобы на 1 кв. м в почве было 10 личинок данного вида, и от всей травянистой растительности, саженцев, сеянцев ничего не останется. Противостоять такой прожорливости чрезвычайно трудно.
Майский жук, или хрущ, – долгожитель среди шестиногих. Его личинки в южных районах обитания зимуют три раза, а в северных – четыре. Взрослая трех-четырехлетняя личинка выглядит весьма внушительно: длина ее согнутого тела достигает 5–6 см, голова рыжая, блестящая, три пары ног – жрет это чудище соответственно размеру.
В какие же моменты жизни этот «зверь» наиболее уязвим? Жуки откладывают яйца в почву на глубину 10–15 см, из них отрождаются личинки, не покидающие землю, зимой углубляясь в нее на метр и более. Летом они могут передвигаться горизонтально до 100 м в 10–20-сантиметровом слое в поисках пищи.
Личинки повреждают клубни картофеля, корнеплоды моркови, свеклы, обгрызают корни различных растений, в том числе плодовых и ягодных.
Но вот у взрослой личинки наступает пора зрелости, и она обычно в июне-июле превращается в почве в желтоватую куколку, несущую на конце два небольших отростка.
Появляющиеся жуки остаются зимовать в почве и вылетают из нее на следующий год в апреле-мае, когда распускаются листья березы. Вот этот короткий в цикле развития насекомого период пребывания в свете (в буквальном смысле этого слова) – время наибольшей его уязвимости.
Желто-бурые, покрытые волосками, двух-трехсантиметровые жуки ведут активную вегетарианскую жизнь: объедают листья различных лесных пород, яблонь и других плодовых деревьев.
При массовом размножении обгрызают пластинки нацело, оставляя лишь жилки. Силушка у майского жука необыкновенная: он способен поднять груз, который весит в 24 раза больше, чем он сам.
Жуки летают только в сумерки при теплой погоде, а днем во время похолодания цепенеют и сидят неподвижно, иногда падают с деревьев на землю.
Наземная жизнь самок длится 2 недели (у самцов, которые вылетают первыми, – чуть дольше), после чего они откладывают яйца. Все – цикл завершен: впереди 3–4 года подземного обитания.
Как бороться с вредителем в короткий наземный период жизни?
В небольших садах жуков уничтожают, стряхивая утром, когда они наименее активны и легко падают вниз на растительный полог. После чего собирают и уничтожают. Перед стряхиванием ветви хорошо опрыснуть холодной водой – тогда жуки легче осыпаются.
При высокой численности вредителя в период лёта, до или после цветения, можно провести обработку «Кинмиксом», «Карбофосом» (семечковых и косточковых деревьев), «Карбоцином», «Инта-Ц-М» (семечковых).
Совет:
Если вы собираетесь заложить сад на участке вблизи леса, проверьте, не заселена ли почва личинками майского хруща. Для этого летом в разных местах выкопайте ямы площадью 50 х 50 см и глубиной 30 см.
Вынутую землю просмотрите и подсчитайте в ней количество личинок. Если на 1 кв. м приходится более 1 личинки, значит, сначала вам придется заняться борьбой с личинками хруща, а только потом приступать к посадке – иначе ничего хорошего ваших питомцев не ждет.
Перекопайте почву на глубину не менее 20 см и выберите и уничтожьте личинок. Труд вам предстоит нелегкий, но без него и нечего мечтать о саде!
Перед посадкой цветочных культур на участках, заселенных майским жуком, можно внести в почву гранулы препарата «Почин», соблюдая указанные в инструкции меры предосторожности.
Опубликовано: Ангелина Крент
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