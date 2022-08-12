В порту Марселя, благодаря служебной собаке, изъят кокаин на 37 млн евро
Сотрудники таможни во вторник изъяли 528 кг кокаина в контейнере, перевозимом с Мартиники в порту Марселя, сообщило министерство экономики Франции в пресс-релизе.
По данным Министерства экономики, «стоимость товара на нелегальном рынке перепродажи оценивается в 37 миллионов евро».
Во вторник в 7:30 утра агенты таможенной бригады Марселя проверили контейнер, который только что был выгружен с корабля, идущего с Мартиники.
«При вскрытии пломб оперативники отметили наличие многочисленных предметов мебели и разнородных коробок, фактически характерных для переезда», — поясняют в министерстве.
Но собака из таможенной кинологической службы «быстро отметила диван».
Отвинтив от этого дивана фанерную пластину, таможенники обнаружили 54 бруска кокаина. Другие наркотики были обнаружены в сиденьях, креслах, ограждениях, сундуках и т. д., всего 464 пакета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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