Израиль применил танки против мирных жителей на юге Сирии, двое ранены

Двое мирных жителей получили ранения в пятницу, 12 августа, в результате израильского обстрела провинции Кунейтра на юге Сирии недалеко от оккупированных Голанских высот.

Как сообщает официальное агентство Sana: «Двое мирных жителей получили ранения, когда танк израильских оккупационных сил выпустил два снаряда недалеко от деревни Хамидия».

Представитель израильской армии сообщил AFP, что не станет комментировать сообщения иностранных СМИ.

Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH) подтвердила нападение, заявив, что две жертвы, личность которых не может быть установлена, находились в районе, граничащем с Голанскими высотами, оккупированном еврейским государством с 1967 года.