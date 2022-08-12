Рыболовы рассказали о том, что не любит сом и ка его правильно ловить

Ловля сома считается уделом настоящих мужчин. Речь, конечно, идет не о ловле сомиков весом до десяти килограммов, а об охоте на матерых речных исполинов.

Успешная ловля сома предполагает знание рыболовом его повадок и наличие арсенала снастей, оснасток, приманок и других приспособлений для охоты на этого хищника.

Можно, конечно, поймать усатого великана случайно на легкую снасть, но целенаправленная ловля сома должна осуществляться с соблюдением всех требований, в том числе и личной безопасности.

Как известно, сома можно ловить следующими способами:

на донки с берега;

на донки с лодки;

сплавом, используя квок;

троллингом;

на спиннинг взаброс.

Последний способ меньше всего подходит для охоты на сома.

Какие ошибки чаще всего совершают рыболовы при ловле сома? Они могут касаться техники и тактики рыбалки, а также неподготовленности к столь серьезному занятию.

Ловля на неподходящую приманку. Животные насадки на сома могут быть самыми разными, и обычно их выбор определяется повадками и пищевыми предпочтениями рыбы в конкретном водоеме.

Где-то сом хорошо клюет на лягушку, тогда как в другом месте ему подавай пучок выползков или живца. Если говорить о ловле троллингом, то подбор воблера имеет важное значение.

Ловля на неподходящую снасть. Обычно рыболов заранее знает, на трофей какого размера он может рассчитывать в конкретном водоеме. Если там обитают разноразмерные экземпляры, снасть должна быть максимально мощной и прочной.

Слишком рано выполненная подсечка. Сом не хватает приманку с налета, как щука, ему нужно ее продегустировать. Лучше потом помучаться с извлечением крючка из огромной пасти, чем выдернуть приманку изо рта хищника.

Форсированное вываживание. Если ловля не происходит в коряжнике, где без быстрого вываживания не обойтись, сома нужно утомить, прежде, чем подвести к лодке или к берегу.

Использование несоответствующих условиям ловли плавсредств. Сом очень силен и перевернуть маленькую лодку речному великану ничего не стоит. Поэтому лодка должна быть устойчивой и иметь соответствующие размеры.

Лучше всего ловить сома вдвоем. Напарник должен страховать рыболова, занимающего вываживанием добычи. В надувной лодке для поднятия трофея на борт следует пользоваться очень большим подсачеком или кевларовой рукавицей, с помощью которой сома берут за нижнюю челюсть. В катере можно применять багор.