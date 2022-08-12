Покупка нескольких участков стала трендом рынка недвижимости, так люди пытаются не пускать застройщиков

Все больше покупателей жилой недвижимости приобретают сразу несколько участков, чтобы помешать застройщикам скупать дома и сносить их ради нового строительства.

Богатые инвесторы и знаменитости давно поступают именно так. Например, самый богатый человек в мире Илон Маск за 10 лет купил 6 домов на двух улицах Лос-Анджелеса.

Соучредитель Microsoft Пол Аллен объединил 13 участков с примерно восемью домами в комплекс на острове Мерсер, штат Вашингтон, примерно за 130 млн долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос купил дом площадью 24 000 квадратных футов рядом со своим домом в Медине, штат Вашингтон, по слухам, за 53 млн долларов в 2010 году.

Во время пандемии COVID-19, когда многие люди перешли на удаленную работу, покупка и объединение нескольких участков стала обычным делом и для менее состоятельных людей.

Кинопродюсер Шарлотта Хаггинс рассказала The Journal, что собирается купить дом своих соседей. Она  уже приобрела другой соседний дом, когда увидела, что жилье неподалеку снесли и построили там большое здание.

Многие семьи по всей стране покупают дома в районах, где у них уже есть недвижимость, чтобы создать дополнительное пространство для себя и своих семей. 

Товарищества собственников загородного жилья создают препятствия для крупных инвесторов, желающих скупить землю в  их районе для нового строительства.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 




 

 

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