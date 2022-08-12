Опытные хозяйки рассказали, какие речные рыбы лучше всего подходят для запекания

Многие из вас любят не только ловить рыбу, но и готовить из нее различные блюда. Одним из способов приготовления рыбы является ее запекание в духовке.

Для того, чтобы определить лучшую рыбу, которую можно запечь в духовке, нужно знать, какие требования должны выполняться. Это:

минимум мелких костей. У почти всех карповых в спине много мелких костей, которые можно сделать безопасными для едока, пожарив рыбу. Для этого на тушке делаются частые поперечные надрезы от хребта к животу. Кости прожариваются и становятся незаметными. При запекании этого не произойдет, даже если проделать подобную операцию;

мясо рыбы не должно быть рыхлым. Опытные повара никогда не запекают рыб из семейства тресковых – минтая, треску, навагу. Возможно, что налим, который является единственной пресноводной треской, также не подойдет для запекания в духовке;

запеченная рыба должна быть сочной. Этого можно достичь как выбором рыбы с соответствующим качеством мяса, так и способом запекания. К примеру, запеченная в фольге рыба будет сочной всегда.

Осетровые:

Безусловно, все осетровые будут чрезвычайно вкусны в запеченном виде, но ловить их нельзя, а стоимость запредельна.

Из лососевых лучше всего для запекания подойдут рыбы с жирным мясом, а именно:

семга. Пойманную по лицензии рыбу можно смело запекать;

кумжа;

радужная форель. Эту рыбу можно поймать на платном водоеме либо, если повезет, там, где она убежала из садков, причем совершенно бесплатно.

У форели-пеструшки и хариуса мясо слишком сухое для запекания.

Лещ:

Хотя лещ весьма костляв, на Руси его издавна запекали с гречневой кашей. Это традиционное национальное блюдо. Правда, делали это в русской печи, а в ней, возможно, кости размягчались.

Судак:

Судак, а вместе с ним и берш, идеально подходят для запекания. Костей в них мало, мясо нежное, хотя и нежирное. Можно найти массу рецептов, как запечь судака в духовке, чтобы получился деликатес.

Линь:

Единственная рыба семейства карповых, у которой отсутствуют мелкие кости в мышцах спины. Мясо этой рыбы может иметь привкус тины, но в интернете можно найти описание способов, которые помогут от него избавиться.

Карп или сазан:

У этих рыб жирное вкусное мясо, но кости присутствуют. Лучше запекать куски крупной рыбы, чтобы кости были заметными и их было проще извлекать.